kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Im Dunkel der Angst USA 2004 2016-11-23 04:05 16:9 HDTV Wieder da Merken Das Team um Jack muss sich mit dem Fall eines erst vor kurzem erblindeten Mädchens befassen: Sie und ihre Bewegungstherapeutin, in deren Begleitung sie sich befand, sind während eines Campingausflugs spurlos verschwunden. Vivian übernimmt die Leitung der Suche, während Jack schwer damit zu kämpfen hat, sich von seiner Familie zu verabschieden. Seine Frau hat ihn nämlich vor die Tür gesetzt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roy Abramsohn (Doctor) Brooks Almy (Mrs. Barker) Originaltitel: Without a Trace Regie: Paul Holahan Drehbuch: Hank Steinberg, Hank Steinberg Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6

