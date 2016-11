kabel eins 07:30 bis 08:30 Krimiserie Quincy Das falsche Medikament USA 1980 2016-11-24 05:35 16:9 HDTV Merken Die Krankenschwester Margaret Aldred wird von der Krankenhausleitung unter Druck gesetzt, weil sie sich weigert, einen Fehler von zwei Ärzten zu vertuschen, der tödliche Folgen hatte. Ein Patient war nach einem Herzinfarkt unnötigerweise gestorben. Margaret informiert daraufhin ihren Onkel - Gerichtsmediziner Quincy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Nicholas Hormann (Dr. Alan Drew) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Paul Stanley Drehbuch: Michael Halperin Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 268 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 178 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 178 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 178 Min.