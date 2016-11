SWR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Der schwedische Freund D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken In einem Konstanzer Park wird ein prominenter schwedischer Industrieller erschossen aufgefunden. Hauptkommissarin Klara Blum (Eva Mattes) erbittet Amtshilfe aus Stockholm. Zur Unterstützung kommt der attraktive Kriminalbeamte Bo Johansson (Peter Simonischek). - Das Opfer war vor vielen Jahren verdächtig, den Ex-Freund von Bo Johanssons Tochter getötet zu haben, wurde aber mangels Beweisen freigesprochen. - Der neunte Kriminalfall für Eva Mattes in ihrer Rolle als Klara Blum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mattes (Klara Blum) Sebastian Bezzel (Kai Perlmann) Peter Simonischek (Bo Johansson) Brigitte Zeh (Gret Weißtaschl) Jens Schäfer (Thomas Weißtaschl) Frank Röth (Stefan Neubarth) Bettina Hauenschild (Rita Künzle) Originaltitel: Tatort Regie: Uli Möller Drehbuch: W. Anders Kamera: Jürgen Carle, Ralf Nowak Musik: Maximilian Geller