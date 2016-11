SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Herbsttour auf den Kuchelberg / Tagesthema: Hypnose / Staunen im Südwesten: Herzenssache - Boxen macht Schule e.V. / Abenteuer Haushalt: Der Haushalts-Tipp - Toaster - Anschaffung und Reinigung / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Der Berufene D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Herbsttour auf den Kuchelberg Je nach Wetterlage ist das Wandern auch im November noch gut möglich! So auch für zwei Wanderer in den Ammergauer Alpen, die der Film ein Stück des Wegs begleitet. Etwa 30 mal 30 Kilometer sind sie groß, die Ammergauer Alpen, sie ziehen sich über bayerisches, schwäbisches und Tiroler Gebiet. Auf den gut 2.000 Meter hohen Kuchelberg wollen die Wanderer und wir erleben mit, dass gerade die Zeit jetzt in den Bergen besonders stimmungsvoll sein kann. Und wo man vor dem richtigen Wintereinbruch irgendwie wundervolle, immer noch sonnendurchflutete, fast magische Momente erlebt. Tagesthema: Hypnose Mit Prof Dr. Cornelie Schweizer, Diplom-Psychologin aus Tübingen Stellen Sie sich vor: Sie sind in einem tiefentspannten Wachzustand. Im Unterbewusstsein erinnern Sie sich an ein längst vergessenes Erlebnis oder finden "im Schlaf" die Lösung eines Problems. Unser inneres Wissen wird aktiviert. Aber wie? Psychotherapeuten wissen, ein wirkliches Vergessen gibt es nicht, es fehlt nur eine Zugriffsmöglichkeit und dieser Zugang wird in Trance wieder möglich. Das Verfahren zum Erreichen dieser Trance heißt hypnotische Trance oder kurz Hypnose. Dipl.-Psych. Dr. Cornelie Schweizer aus Tübingen ist heute Gast im Studio. Sie erklärt das Verfahren der Hypnose und beantwortet alle Fragen zur Hypnose. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten: Herzenssache: Boxen macht Schule e.V. Abenteuer Haushalt Der Haushalts-Tipp: Toaster - Anschaffung und Reinigung Mit Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt Wie reinige ich meinen Toaster? Was gibt es bei der Anschaffung solcher Geräte zu beachten? Wie viel Leistung sollte mein Toaster bringen? Haushaltsexpertin Bärbel Neher klärt die wichtigsten Fragen von Anscahffung und späterer Reinigung rund um den Toaster. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Der Berufene Mit Oliver Seis, Kaplan Was er erlebt hat, ist etwas ganz Besonderes, man könnte es den Ruf Gottes nennen. Wer aber meint, Oliver Seis sei deshalb abgedreht, liegt falsch: Er ist ein ganz bodenständiger Mensch, trotz seines besonderen Lebenswegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Prof Dr. Cornelie Schweizer (Diplom-Psychologin aus Tübingen), Bärbel Neher (Netzwerk Haushalt), Oliver Seis (Kaplan) Originaltitel: Kaffee oder Tee