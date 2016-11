SWR 14:15 bis 14:45 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Auf verlorenem Posten - Die Schrankenwärter von der Lahn D 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Viel passiert nicht in Miellen. Der beschauliche Ort an der Lahn zählt 500 Seelen und fünf Vereine, hat ein eigenes Wappen ... und einen Bahnübergang. Vielleicht den kuriosesten der Republik: Ein vier Quadratmeter großes Häuschen neben dem Gleis ist Deutschlands kleinster Schrankenposten - Arbeitsplatz für einige Menschen, deren Beruf längst ausgestorben sein müsste. Im 10-Minuten-Takt verweisen die Bahner die Bürger hinter ihre Schranken - dazwischen liegt ein Nichts: das Warten. Knapp 70 solcher antiken Schrankenanlagen gibt es bundesweit noch. Der Film gibt Einblick in einen merkwürdigen Alltag. Zwischen gespannter Monotonie und dem nächsten Zug - und der Gewissheit, dass die Tristesse nicht ewig währt: ein Film über das Warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik