SWR 10:50 bis 11:35 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Jakobsmuscheln mit Kräuter-Lauch-Risotto - klingt etwas kompliziert, ist aber gar nicht schwer! Ali Güngörmüs zeigt heute, wie es geht / Zuschauerfragen zum Thema: Gut vorbereitet für den Medizinischen Dienst / Live-Ratgeber: Adventsbasteln / Gute Idee: Tischdeko zum Advent / Alternativ: Was tun mit dem Herbstlaub? / Jakobsmuscheln aus der Bretagne / Mein neues Leben: Willem Wittstamm / Quiz D 2016 Unter dem Motto "leben & genießen" gibt es das ganze Service-Angebot rund um das tägliche Leben: Tipps von der Redaktion und von Experten zu Ernährung und Gesundheit, Haushalt und Garten - und das Tagesrezept, nach dem am Studioherd gekocht wird. Bildergalerie Moderation: Holger Wienpahl Gäste: Gäste: Verena Querling (Verbraucherzentrale NRW), Patricia Morgenthaler (Designerin) Originaltitel: ARD-Buffet