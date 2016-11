SWR 08:20 bis 08:50 Reportage Lecker aufs Land - eine kulinarische Winterreise Jutta Braun punktet mit einem Schwarzwald-Menü D 2015 2016-11-27 16:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Sechs moderne Landfrauen, ein Oldtimerbus und leckere Drei-Gänge-Menüs mit besten Zutaten - das ist das Rezept für "Lecker aufs Land". In dem schmackhaften Special "Eine kulinarische Winterreise" stellen sechs Landfrauen aus den ersten Ausgaben auf ihren Höfen ihre Kochkünste erneut unter Beweis. Jede ist einmal die Gastgeberin und so erwartet die Frauen an jedem Abend auf ihrer Fahrt durch den Südwesten ein anderes köstliches Winter-Dinner. Mit Spezialitäten vom Hof und aus der Region. Eine Frage beschäftigt auf der Reise alle: Wer kocht das beste Landmenü? Der Schwarzwaldhof von Jutta Braun ist das vierte Ziel der Landfrauen. Zusammen mit ihrem Mann betreibt Jutta eine Käserei und züchtet schottische Hochlandrinder. Die 50-Jährige schafft es, trotz der täglichen Arbeit, jeden Tag mit ihrem Hund zu joggen und hat als neuestes Standbein Cremes und Kosmetik aus der eigenen Molke im Angebot. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern hat sich vorgenommen die fünf anderen Landfrauen mit einer kräftigen Suppe und Markklößchen von den eigenen Rindern, einer köstlichen Rehkeule mit feinem Rotkraut und geräuchertem Speck sowie einem reichhaltigen Rumtopf mit Vanille-Creme zu überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - eine kulinarische Winterreise

