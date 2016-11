RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Vendetta D 2004 2016-11-23 16:25 Merken Walter hat nur noch ein Ziel: Sie will den Mord an ihrem Bruder rächen. Dazu ist sie bereit, ihr Leben zu riskieren und alles andere zu vergessen - auch ihre Liebe zu Ines. Doch auf ihrem Rachefeldzug stößt Walter auf ungeahnte Hindernisse. Sie hat sich bei ihrer Flucht verletzt, wird von der Polizei gesucht und auch Gomulka ist hinter ihr her. Annika hat Mühe, sich gegenüber Schiller zu behaupten. Schiller hält die neue Praktikantin für viel zu schwach und vollkommen ungeeignet, im harten Knastalltag zu bestehen. Doch plötzlich beweist Annika erstaunliche Härte, als sie eine Gefangene im Zweikampf überwältigt. Welchen Plan verfolgt Annika? Melanie wird aus dem Haftkrankenhaus entlassen und erlebt gleich eine Reihe von Tiefschlägen. Walter ist geflohen, sie selbst wird der Beihilfe verdächtigt und verliert ihren Werkstattjob. Ihr Gatte Mike plagt sich an Kittlers Imbiss und wird gnadenlos ausgenutzt. Melanie packt die Wut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Johannes Wünsche, Henning Köhn, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Birgit Gruber, Volker Führer Musik: Karim Sebastian Elias