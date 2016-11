RTL Passion 11:00 bis 11:45 Serien Providence Geld regiert die Welt USA 2001 2016-11-26 01:35 Merken Sydneys neue Klinik ist stark renovierungsbedürftig. Überall regnet es rein, und der alltägliche Klinikbetrieb ist kaum noch aufrechtzuerhalten. Der Beirat hat zwar Geld für Reparaturarbeiten zur Verfügung gestellt, doch der Betrag reicht noch nicht einmal für die nötigsten Reparaturen aus. Robbie bekommt in seiner Bar unterdessen Besuch von einem alten Herrn im Rollstuhl. Er bestellt sich einen besonderen Drink und kennt Robbies Namen, obwohl Robbie sich sicher ist, den Mann noch nie zuvor gesehen zu haben. Kurz darauf taucht derselbe Mann zu einer Untersuchung in Sydneys Klinik und zum Plätzchen kaufen in Joanies "Barkery" auf. Einige Tage später erhalten die drei Geschwister eine Einladung von dem mysteriösen alten Mann. Sie sollen ihn in seinem Hotel besuchen, wo er ihnen einen lukrativen Vorschlag unterbreiten will. Da wird Sydney klar, dass er ihr Großvater Thomas ist. Auf diesen ist sie jedoch nicht gut zu sprechen, da er ihre Mutter wegen der Hochzeit mit Jim enterbt hatte. Dennoch hört sie sich sein Angebot an: Thomas will, dass seine Enkel leitende Positionen in seinem Im und Export Imperium bekleiden. Robbie soll nach L.A., Joanie nach Dallas und Sydney zu ihm nach Seattle. Die Geschwister haben zwei Tage Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Jim wurde unterdessen von der Leiterin einer ihm unbekannten Organisation nach Chicago bestellt, die ihn angeblich in seinen Bemühungen im Tierschutz unterstützen will und ihm einen Scheck über 150.000 Dollar überreicht. Überglücklich fliegt Jim wieder Richtung Providence ohne zu ahnen, dass sein verhasster Schwiegervater der großzügige Spender ist. Sydney hat sich unterdessen dazu entschlossen, Thomas' Angebot nicht anzunehmen, denn für sie hat er nur eines im Sinn: Die Familie auseinander zu bringen und Jim zu demütigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Maria Pitillo (Tina Calcatera) Scott Thompson (Elliot Anderman) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, John Romano, Mike Kelley Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden