RTL Passion 05:10 bis 05:35 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-11-23 13:30 Merken Nach Leonards deutlicher Zurückweisung hat Cécile Mühe, sich ihre Verletztheit nicht anmerken zu lassen. Doch schließlich sieht sie ein, dass Leonard mit seiner Entscheidung Recht hat und stimmt Johannes um, der seinen Sohn eigentlich wieder zurück aufs Schloss holen wollte. Doch gerade als sie glaubt, mit der Trennung zurechtzukommen, muss sie fürchten, von Leonard schwanger zu sein. Tanja versucht Sylvias Abwesenheit auszunutzen, um ihre Schwächen aufzuspüren. Doch Sylvia kommt frühzeitig aus Singapur zurück. Trotzdem schafft es Tanja, über sie zu triumphieren und Johannes von ihrer Unverzichtbarkeit zu überzeugen. Daher sieht Sylvia sich gezwungen, Tanjas falsches Freundschaftsangebot annehmen. Robin will sich nicht länger mit Coco und ihrem Leben auseinandersetzen und beschließt, sich auf die Probleme seiner Geschwister zu konzentrieren. Doch als Kevin Jana unter Druck setzt, sieht Robin rot. Er überwindet seine Befangenheit Coco gegenüber und bietet ihr einen "Pakt" an, um Kevin endgültig abzuservieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics

