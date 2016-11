Hessen 04:55 bis 05:45 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Knifflige Aufgaben für alle Beteiligten Knifflige Aufgaben für alle Beteiligten D 2010 Live TV Merken Wo die Koikarpfen schwimmen, liegt bares Geld - keine Reichtümer, aber jede Menge kleinerer Münzen. Pfleger Lorenz Ormos, der sie seit Jahren für die Wilhelma abfischt, trocknet und zählt, kann von der jeweiligen Höhe der auf diese Weise gespendeten Summen Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Gesamtsituation ziehen. Gab es früher Jahre, in denen Pfleger und Gärtner dafür Gänsebraten essen konnten, fällt die Beköstigung in den letzten Jahren eher bescheiden aus. Aber die wahren Vermögenswerte schwimmen ohnehin weiter im Teich: die Koikarpfen. Familie Waldhund erhält heute eine Aufgabe, die besondere Anforderungen an Teamgeist und Pfiffigkeit stellt: Ihr Futter, leckeres Fleisch, wird in einer Kiste verstaut, die sich nur im Zusammenwirken der Tiere öffnen lässt. Gut, dass Revierleiter Lothar Haag so großzügig ist. Nach den Versuchen der Waldhunde hätte er die Mahlzeit eigentlich unter "ausgefallene Leistungen" abbuchen müssen. Die Japanmakaken zieht es heute zum Wasser - nicht nur der Hitze wegen: Dort schwimmen mehrere riesige Melonen, eine Köstlichkeit mitten im heißen Sommer. Bei Bergung und Verzehr der runden Früchte ergeben sich interessante Aufschlüsse über die Hierarchien innerhalb der großen Affenfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.