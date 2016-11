MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Polizeiruf 110 Der schlanke Tod D 1996 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der Wissenschaftler Dr. Helmut Merten steht zwischen zwei Frauen. Zum einen ist da Ruth Baselitz, seine Kollegin in der Firma, mit der er seit Jahren zusammenlebt, zum anderen die attraktive Kerstin Paslak. Nach einem heftigen Streit mit Merten kommt Ruth tragisch zu Tode. Für die Kommissare Schmücke und Schneider stellt sich die Frage: War es ein Unfall, Selbstmord oder sogar Mord? Die Kommissare müssen den Kindern von Ruth Baselitz, Lena und Robert, die Nachricht vom Tod der Mutter überbringen. Beide trifft der Verlust hart. Lena entdeckt einen Brief, der auf ungeheuerliche Machenschaften von Merten hinweist. Lena und Robert belasten Merten schwer. Schmücke und Schneider ermitteln am gemeinsamen Arbeitsplatz von Ruth und Merten, einer pharmazeutischen Firma. Sie vernehmen auch Herrn Pönitz, einen Kollegen von Merten, der Wichtiges mitzuteilen hat. Nach und nach erhalten die Kommissare Einblick in die Forschungen von Merten. Er arbeitet illegal an der Entwicklung eines Schlankheitsmedikamentes, das mit dem Slogan wirbt: "Abnehmen und trotzdem essen, was man will". Im Wettlauf mit der Zeit decken Schmücke und Schneider tragische Verwicklungen auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaecki Schwarz (Hauptkommissar Herbert Schmücke) Wolfgang Winkler (Hauptkommissar Herbert Schneider) Marita Böhme (Edith Reger) Dieter Wien (Dr. Helmut Merten) Ellen Schwiers (Frau Körner) Heidrun Welskop (Kerstin Paslak) Julia Richter (Lena Baselitz) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Axel Götz Kamera: Wolfram Beyer Musik: Arnold Fritzsch