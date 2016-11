sixx 17:25 bis 18:25 Serien Hart of Dixie Hoher Besuch USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zoes Stiefvater stattet Bluebell einen Besuch ab. Doch sein Aufenthalt dient keineswegs der Erholung: Er vollzieht eine komplizierte Herz-Operation an Georges Vater. Zoe sieht dem Besuch mit gemischten Gefühlen entgegen. Unterdessen zeigt Lemon plötzlich ihre überaus freundliche Seite. Dadurch will sie verhindern, dass Zoe ihr kleines Geheimnis verrät: Lemon trifft sich heimlich mit Lavon ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Gary Cole (Dr. Ethan Hart) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Tim Matheson Drehbuch: Rina Mimoun, Leila Gerstein Kamera: Robert Gantz Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6