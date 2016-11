ProSieben 23:25 bis 23:50 Comedyserie Two and a Half Men Wie die Büffel USA 2003 2016-11-23 02:20 16:9 HDTV Merken Charlie gibt ein paar frauenfeindliche Äußerungen von sich, die Jake prompt zu Hause bei seiner Mutter Judith nachplappert. Pech nur, dass gerade Judiths Selbsthilfegruppe anwesend ist. Die vier Frauen sind auf Männer - besonders auf Charlie - nicht gut zu sprechen, und auf deren Druck hin erteilt Judith ihrem Sohn Hausverbot bei Charlie und Alan. Die beiden Männer lassen nichts unversucht, um Jake wieder bei sich aufnehmen zu dürfen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Melanie Lynskey (Rose) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Jamie Day (Annette) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Rob Schiller Drehbuch: Don Foster, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6