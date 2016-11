ProSieben 22:10 bis 22:35 Comedyserie Mike & Molly Der Hausmann USA 2016 2016-11-23 01:10 Dolby Digital HDTV Merken Mike fühlt sich von Molly vernachlässigt. Er bekommt kein Abendessen und seine Wäsche wurde auch nicht gewaschen. Daraufhin kommt es zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen den beiden: Molly erklärt Mike, dass sie nicht alleine für den Haushalt zuständig sei. Von der Aufgabenteilung von Joyce und Vince angespornt, nimmt Molly am nächsten Tag einen Ölwechsel an Mikes Auto vor. Währenddessen lässt sich Mike von seiner Mutter verwöhnen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Peggy) Louis Mustillo (Vince) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Michael McDonald Drehbuch: Michael Glouberman, Steve Joe, Alex Herschlag Kamera: Gary Palmer Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman