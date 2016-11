ProSieben 14:25 bis 14:50 Comedyserie Two and a Half Men Im Bett mit Angina USA 2004 2016-11-24 07:55 16:9 HDTV Merken Charlie, der hinter seiner attraktiven Nachbarin her ist, bekommt die Chance seines Lebens. Zusammen mit Alan plant er ein Date mit seiner Angebeteten und deren Schwester. Als die beiden zusagen, geht für Charlie ein Traum in Erfüllung. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit Charlie und Alan: Eine fiese Erkältung zwingt sie, das Bett zu hüten. Die beiden Brüder lassen nichts unversucht, um doch noch rechtzeitig zu ihrem Traumdate gesund zu werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Conchata Ferrell (Berta) Megan Fox (Prudence) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Lee Aronsohn, Don Foster Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6