ProSieben 08:15 bis 08:40 Comedyserie Two and a Half Men Der Truthahn und die Männlichkeit USA 2003 16:9 HDTV Merken Charlies alte Liebe Lisa will sich wieder mit ihm treffen. Das kommt Charlie ganz recht, denn er hat noch Gefühle für sie und denkt, dass sie zu ihm zurückkehren will. Doch er wird böse enttäuscht, denn Lisa teilt ihm ihre Hochzeitspläne mit. Um ihr zu beweisen, dass auch er ein pflichtbewusster Ehemann sein kann, lädt er sie zu einem harmonischen Thanksgiving-Essen mit der ganzen Familie ein. Aber die Feier läuft nicht ganz so wie geplant ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Melanie Lynskey (Rose) Holland Taylor (Evelyn Harper) Myndy Crist (Wendy) Chris Jacobs (Dave) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jay Sandrich Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman

