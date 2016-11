ProSieben 05:25 bis 05:45 Comedyserie Mike & Molly Molly auf Streife USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem sie sich dafür entschieden hat, ihren alten Job an den Nagel zu hängen, arbeitet Molly fleißig an der Karriere als Schriftstellerin. Ihr erstes Buch soll ein spannender Krimi werden. Da bietet es sich natürlich an, gemeinsam mit Mike und Carl auf Streife zu gehen, um fundierte Recherchen zu betreiben. Die Tour hält einige Überraschungen für die drei bereit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Peggy) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Mark Roberts, Bill Daly, Julie Bean Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

