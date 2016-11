Das Erste 22:45 bis 00:00 Talkshow Maischberger Armes reiches Deutschland: Einmal unten, immer unten? D 2016 2016-11-23 03:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Vollzeitjob - und trotzdem arm? Immer weniger Menschen in Europa können von ihrer Arbeit noch leben, heißt es in einer aktuellen Studie. Auch in Deutschland fühlen sich trotz robuster Konjunktur viele Menschen abgehängt: Niedriglöhner, Multijobber, aber auch junge Familien. Drohen auch in Deutschland soziale Verhältnisse wie in den USA? Bleibt hier wie dort eine wachsende Unterschicht finanziell abgehängt und fern von gesellschaftlicher Teilhabe - ohne Chance, jemals der Armut zu entkommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Maischberger Gäste: Gäste: Jochen Schweizer (Unternehmer, "Die Höhle der Löwen"), Katja Kipping (Parteivorsitzende Die Linke), Dorothea Siems (Journalistin), Jutta Czekay (Multijobberin), Klaus Milchau (ehemaliger Industriearbeiter), Georg Cremer (Generalsekretär Deutscher Caritasv Originaltitel: Maischberger