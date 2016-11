Das Erste 20:15 bis 21:45 Komödie Wellness für Paare D 2015 2016-11-23 00:20 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Hotel in einem Wasserschloss: Fünf Paare haben eine besondere Frischzellenkur gebucht: ein Wellness-Wochenende mit Paartherapie. Sie erhoffen sich neuen Schwung für ihre eingefahrenen Beziehungen. Doch in den Sitzungen kommen Dinge zur Sprache, die lange verdrängt wurden. – Regisseur Jan Georg Schütte drehte bereits das preisgekrönte Drama „Altersglühen“. Auch in „Wellness für Paare“ agieren die Schauspieler ohne ausgearbeitetes Drehbuch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Jan Erik Schult) Magdalena Boczarska (Kasia Truszkiewicz) Michael Wittenborn (Heinz-Peter Ellerbrook) Gabriela Maria Schmeide (Michaela Ellerbrook) Martin Brambach (Dirk Krakow) Katharina M. Schubert (Maren Schnettler) Bjarne Mädel (Malte Hell) Originaltitel: Wellness für Paare Regie: Jan Georg Schütte Drehbuch: Jan Georg Schütte Kamera: Oliver Schwabe Musik: Florian Tessloff