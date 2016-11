Das Erste 05:00 bis 05:30 Magazin FAKT Das MDR Magazin Visabetrug: Wie aus ungefährdeten Menschen Asylbewerber werden / Sicherheitsbedenken: Warum trotzdem nach Afghanistan abgeschoben wird / Behandlungsfehler: Wie Patienten jahrelang um ihr Recht kämpfen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Was Politik und Gesellschaft in ganz Deutschland umtreibt, Defizite, Verkrustungen: FAKT aus Leipzig kümmert sich darum, auch jenseits der Grenzen. Undogmatisch in Form und Inhalt. Nah an den Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Kausch Originaltitel: FAKT

