SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:10 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Mit roher Gewalt D 1995 Sandra Kessler wird nachts von einem Unbekannten gewaltsam in die Büsche gezogen. Nur durch Zufall kann Valentin die Vergewaltigung seiner Freundin verhindern, der Täter entkommt allerdings unerkannt. Auf dem Aiblinger Hof ist Agnes Oberauer trotz der schockierenden Nachricht in Freudenstimmung. Sie hat Valentins Vater Michael ein Heiratsversprechen abgerungen. Doch plötzlich taucht die schöne Ramona aus Mexiko auf, die behauptet, Michaels rechtmäßige Ehefrau zu sein ... Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Karin Thaler (Heidi Mitterer) Max Volkert Martens (Christian Bode) Veronika Fitz (Agnes Oberauer) Gerhard Riedmann (Michael Gruber) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Rudolf Bissegger (Karl Gruber) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Atze Glanert Musik: Günther Fischer