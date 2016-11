SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 902 D 2011 16:9 Merken Nina ist geknickt, dass ihr Interview nicht veröffentlich wird. Doch viel Zeit, sich darüber zu ärgern, bleibt nicht, denn sie hat die Aufgabe, gemeinsam mit Olivia die heißesten Modetrends in den Straßen Berlins aufzuspüren. Zunächst ist die Stimmung zwischen Nina und Olivia verhalten. Nachdem beide aber beschließen, das Thema Kai für diesen Tag zu vergessen, klappt alles wie am Schnürchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Wedig (Nina) Manuel Cortez (Luca) Sarah Mühlhause (Carla) Jacob Weigert (Enrique) Franziska Matthus (Natascha) Iris Shala (Minni) Karin Kienzer (Steffi) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Tobias Stille Drehbuch: Barbara Neumann Kamera: Florian Licht Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann