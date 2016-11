SAT.1 Emotions 14:20 bis 14:45 Serien Mila D 2015 16:9 HDTV Merken Mila beichtet ihrer Mutter, dass ihr Nick nicht mehr aus dem Kopf geht. Dabei will sie eigentlich keinen Sex mit ihm, oder doch, oder mehr? Mila ist verwirrt und beschließt mit Nick zu sprechen. Der tut unterdessen Bernd einen Gefallen und erklärt sich bereit, Fotos von Felicitas zu machen. Sie will ihrer Modelkarriere wieder aktivieren. In einem günstigen Moment passt Mila Nick ab und macht ihm ein Geständnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sideropoulos (Mila Zellinger) Laura Osswald (Sally Hauser) Florian Odendahl (Nick Schröder) Jenny Bach (Luisa Zellinger) Claudia Lietz (Felicitas Zellinger) Stephan Baumecker (Hendrik Zellinger) Oliver Bender (Julian Hofer) Originaltitel: Mila Regie: Matthias Hedwig Drehbuch: Jan Friedhoff Musik: Uli Beck