kabel1 classics 01:35 bis 03:05 Komödie Living High - Was für ein Trip! USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Larry und Rico sind beste Freunde, die meistens völlig zugedröhnt in ihrer Bude vor dem Fernseher abhängen und ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Eine Entzugstherapie zeigt auch keinerlei Wirkung. Als sie einige Monatsmieten im Rückstand sind, flattert ihnen die Kündigung für ihr Apartment ins Haus. Kurzerhand schmieden die beiden einen waghalsigen Plan: Sie wollen sich die nötige Kohle von ihrem Dealer Big Daddy holen. Doch der weiß sich zu wehren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronnie Warner (Rico) Danny Masterson (Larry) Mekhi Phifer (Big Daddy) Ashley Scott (Elise) Terry Crews (Cold Crush) Jason Stuart (Chet) LaVan Davis (Otis Jenkins) Originaltitel: Puff, Puff, Pass Regie: Mekhi Phifer Drehbuch: Ken George, Ronnie Warner Kamera: Arthur Albert Musik: Todd Mushaw Altersempfehlung: ab 16