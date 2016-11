Nach dem brutalen Mord an zwei weißen Geschäftsmännern, verdächtigt die Polizei zwei farbige junge Männer als Täter. Die Medien in Manhattan versuchen sich in ihrer Berichterstattung gegenseitig zu übertrumpfen. Die Chefredakteurin der New Yorker Zeitung "The Sun" will mit einem extrem reißerischen Titel in den Druck gegen - die Verkaufszahlen sollen dadurch steigen. Der bekannte Reporter Henry Hackett stemmt sich gegen den Titel. Wer gewinnt die Schlacht? In Google-Kalender eintragen