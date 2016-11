In Miami verschwindet ein Gewerkschaftsboss spurlos, das FBI hat keinerlei Anhaltspunkte. Um den scheinbar verdächtigen Spirituosenhändler Michael Gallagher unter Druck zu setzen, spielt ein FBI-Mann der Journalistin Megan Carter Informationen zu. Der Bericht treibt den völlig Unschuldigen beinahe in den wirtschaftlichen Ruin und führt schließlich zum Selbstmord seiner Ex-Freundin. Doch Gallagher startet mit Megans Hilfe eine Gegenintrige. In Google-Kalender eintragen