kabel1 classics 10:50 bis 12:40 Tragikomödie The New Age USA 1994 Katherine und Peter Witner gehören zu den Erfolgreichen der Gesellschaft. Eines Tages kündigt Peter. Am selben Tag erfährt Katherine, dass ihr Design-Studio pleite ist. Katherine und Peters Problem: Wie kann der luxuriöse Lebensstil, den sie bisher gewohnt waren, aufrecht erhalten werden? Den beiden wird klar, wie kaputt ihre Beziehung ist. Die Eröffnung einer gemeinsamen exklusiven Luxusboutique soll ihre Probleme beheben. Es kommt aber alles anders ... Schauspieler: Peter Weller (Peter Witner) Judy Davis (Katherine Witner) Patrick Bauchau (Jean Levy) Corbin Bernsen (Kevin Bulasky) Jonathan Hadary (Paul Hartmann) Rachel Rosenthal (Sarah Friedberg) Samuel L. Jackson (Dale Deveaux) Originaltitel: The New Age Regie: Michael Tolkin Drehbuch: Michael Tolkin Kamera: John J. Campbell Musik: Mark Mothersbaugh