SAT.1 Gold 22:20 bis 22:50 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Der A8 Killer Der A8 Killer D 2013 Nach einem Streit mit ihrem Freund verschwindet Babette S. spurlos von einer Autobahnraststätte an der A8. Ein Sondereinsatzkommando macht sich auf die Suche nach der jungen Frau und findet an der Raststätte eine zwei Jahre alte Frauenleiche. Die bleibt nicht die letzte. Die Kommissare vom K 11 folgen der tödlichen Spur des "A8-Killers" ... Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz