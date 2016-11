SAT.1 Gold 14:20 bis 15:05 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Der Viehtrieb (1) USA 1994 Merken Dr. Quinn, Sully und Brian sind auf dem Weg zu Miss Olive, die mit einer großen Viehherde unterwegs war, als sie plötzlich seltsame Symptome an sich feststellte. Als die Gruppe auf die Frau trifft, ist sie bereits tot. Das Fleckenfieber hat sie in kurzer Zeit dahingerafft. Zu allem Überfluss wird Brian auch noch von einem Skorpion gestochen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Orson Bean (Loren Bray) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Sara Davidson Musik: William Olvis