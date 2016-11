SAT.1 Gold 10:45 bis 11:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord, schlicht und einfach? USA 1991 Merken Jessica gerät mit dem Geschäftsführer des Verlages, bei dem sie gerade einen Vertrag unterschrieben hat, in einen Autounfall. Im Gegensatz zu Reuben Stoltz bleibt Jessica unverletzt. Sie holt im nächsten Dorf Hilfe, und Reuben kommt im Haus des Diakons Jacob unter. Es stellt sich schließlich heraus, dass Reuben einst in jenem Dorf aufwuchs. Als am nächsten Tag Jacob tot aufgefunden wird, wird sofort Reuben des Mordes bezichtigt, weil er seinerzeit den Ort im Streit verließ ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Hunt Block (Reuben Stoltz) Michael Sarrazin (Jacob Beiler) Jennifer Runyon (Rebecca Beiler) John Ireland (Sheriff Hainer) Todd Eric Andrews (Ethan Kaufmann) Martha Byrne (Sarah Lapp) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincet McEveety Drehbuch: Chris Manheim Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12

