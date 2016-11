Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Das letzte Glas D 2000 Merken Professor Berner, der nach dem Tod seiner Frau zum Alkoholiker wurde, leidet an akuter Pankreatitis. Es bricht ein Streit zwischen ihm und seinen Sohn um die zukünftige Leitung von Berners Privatklinik aus. Währenddessen erhält Stephanie einen Anruf ihres Ex-Mannes Frederik: Er hat in Berlin zu tun und will sie und die Kinder unbedingt sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Christoph Schobesberger (Dr. Stein) Martin Lüttge (Jacob Berner) Konstantin Graudus (Gustav) Janette Rauch (Sonja) Daniel Morgenroth (Frederik) Vanessa Mühlstädt (Estella Isabella) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Christa Mühl Drehbuch: Jan van der Weyde Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer