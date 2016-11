ZDF 20:25 bis 23:15 Fußball CL: Mönchengladbach - Manchester City Live aus Mönchengladbach D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Letzte Chance für die Borussia! Die Fohlen-Elf startete mit einer 4:0-Klatsche bei Manchester City, bevor es am zweiten Spieltag eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen den FC Barcelona setzte. Am zweiten Spieltag verlor man unglücklich 1:2 gegen den FC Barcelona. Es folgten ein 2:0-Auswärtssieg bei Celtic und ein 1:1-Remis im Rückspiel. Nur ein Sieg gegen Favorit Manchester City kann heute noch die Chance aufrecht erhalten, ins Champions-League-Achtelfinale einzuziehen. Keine leichte Aufgabe! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Welke Gäste: Gäste: Oliver Kahn