ZDF neo 23:10 bis 00:03 Krimiserie Code 37 Folge: 22 Jung und blond B 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein maskierter Unbekannter treibt in Gent sein Unwesen: Er entführt Frauen und belästigt sie sexuell in einer Waschanlage. Eines seiner Opfer ist die Kassiererin Ida, die bei einer Gegenüberstellung mit mehreren Verdächtigen Kevin als Täter identifiziert. Handelt es sich dabei um eine Verwechslung oder hat Hannahs Kollege Kevin wirklich etwas mit den Vorfällen zu tun? Auch Hannah weiß nicht, ob sie ihm noch trauen kann. Unterdessen erhält sie von den Entführern ihres Vaters mysteriöse Botschaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Veerle Baetens (Hannah Maes) Marc Lauwrys (Charles Ruiters) Michael Pas (Bob De Groof) Gilles Deschryver (Kevin Desmet) Geert Van Rampelberg (Koen Verberk) Carry Goossens (Robert Maes) Ben Segers (Marc Vermaelen) Originaltitel: Code 37 Regie: Tim Mielants Drehbuch: Gerrie Van Rompaey Kamera: Christophe Nuyens