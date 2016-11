ZDF neo 20:15 bis 21:40 Krimi Kommissarin Lucas Am Ende muss Glück sein D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Regensburg, am Ufer der Donau, wird die Leiche der 60-jährigen Maria Bolte gefunden. Es mehren sich Hinweise, dass Maria Bolte aus finanzieller Not der Altersprostitution nachging. Ellen Lucas nimmt die Spur auf, die sie in den "Club Aurora" führt. Laut Clubchef Hermann Liebl, einer stadtbekannten Größe, gibt es im Milieu Probleme. Zunehmend stören ältere Frauen, die sich in Eigenregie für wenig Geld prostituieren, die Geschäfte. Plötzlich steht Philip Schumann in der Tür und ergreift beim Anblick des Ermittlerteams die Flucht. Philip wird zum Hauptverdächtigen, als sich herausstellt, dass er engen Kontakt zu den älteren Prostituierten pflegte. Die Hinweise gegen ihn verdichten sich im "Orkan", einer Kneipe mit Pensionsbetrieb, die von Philips Mutter Nadja Schumann geführt wird. Witwer Ferdinand Bolte droht in seiner Verzweiflung Amok zu laufen, als er vom Doppelleben seiner Ehefrau erfährt. Indessen entpuppt sich Nadja als ehemalige Münchener Edelprostituierte, die den ansässigen alten Damen aus Mitleid Zimmer zur Verfügung stellt. Darunter auch Agneta Wilhelm, eine ehemalige Schulfreundin von Ellens Vermieter Max. Liebl ist schlecht auf Nadja und Agneta zu sprechen, während sich Philip weiterhin bedeckt hält. In welchem Verhältnis stand er zu der Toten, und was verbindet ihn mit dem Zuhälter Liebl? Was wusste Witwer Bolte wirklich, und was plant er? Kommissarin Lucas weiß, dass sie den Fall erst lösen wird, wenn sie das Schweigen von Nadja und Agneta durchbrechen kann. Die Situation eskaliert, als der Zuhälter Liebl erstochen im Hinterhof seines Clubs gefunden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Florian Stetter (Leander Blohm) Michael Roll (Boris Noethen) Inez Björg David (Julia Brandl) Alexander Lutz (Martin Schiff) Tilo Prückner (Max) Hannelore Elsner (Nadja Schumann) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Friedrich Ani Kamera: Andreas Doub Musik: Jörg Lemberg