ZDF neo 13:45 bis 14:55 Krimi Columbo Wenn der Eismann kommt USA 1972 2016-11-23 17:25 Stereo Untertitel HDTV Der ehrgeizige Sportmanager Paul Hanlon will um jeden Preis die Karriereleiter seines Footballteams hochklettern. Der Einzige, der ihm jetzt noch im Weg steht, ist Eric Wagner. Er ist der neue, junge Besitzer des Teams. Pauls Konkurrenzdenken ist so groß, dass er kurzerhand Eric im Schwimmbad mit einem Eisblock erschlägt und das Ganze wie einen tragischen Unfall aussehen lässt. Auch Columbo glaubt dies zunächst. Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Dean Jagger (Walter Cannell) Susan Howard (Shirley Wagner) Valerie Harper (Eve Babcock) James Gregory (Larry Rizzo) Dean Stockwell (Eric Wagner) Robert Culp (Paul Hanlon) Originaltitel: Columbo Regie: Jeremy Kagan Drehbuch: John T. Dugan Kamera: Harry L. Wolf Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6