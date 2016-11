ZDFinfo 05:25 bis 06:15 Dokumentation ZDF-History Geburt einer Weltmacht Wie Chinas Aufstieg begann Geburt einer Weltmacht: Wie Chinas Aufstieg begann D 2006 2016-11-26 09:00 Stereo 16:9 Live TV Merken China hat einen atemberaubenden Aufstieg hinter sich. Vom rückständigen Drittweltland in nur 20 Jahren zu einer der größten Volkswirtschaften und einer politischen Weltmacht. Die Glitzerfassaden in Peking oder Shanghai verklären den Blick zurück in die achtziger Jahre. Dietmar Schulz, langjähriger China-Korrespondent des ZDF, skizziert in der Dokumentation "Geburt einer Weltmacht" die Anfänge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History Regie: Dietmar Schulz

