NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 313 Nur das Beste D 2011 Untertitel HDTV Routinefall mit überraschendem Ausgang: Dirk Matthies und Anna Bergmann ermitteln beim Antiquitätenhändler Niels Hansen, der eine Autoreparatur mit einem ungedeckten Scheck bezahlt hat. Sein Bruder Hendrik verspricht, Niels' Schulden zu begleichen. Polizeialltag! Aber Dirk Matthies hat sofort gemerkt, dass sich Anna und Hendrik Hansen mehr als sympathisch waren. Kurze Zeit später ist Niels Hansen in einen neuen Fall verwickelt: Rentnerin Henny Natusch behauptet, er habe eine Kommode mitgenommen, die sie eigentlich behalten wollte. Zu allem Unglück hat sich in dem Möbelstück ihre "eiserne Reserve" von 10.000 Euro befunden. Niels Hansen behauptet allerdings, die Kommode schon verkauft zu haben. Während der Ermittlungen kommen sich Hendrik Hansen und Anna näher. Allerdings hat Hendrik ein Geheimnis, welches nur Dirk kennt: Er ist Kapitän zur See und derzeit nur auf Landgang. Der Strafgefangene Daniel Greiner wird von zwei Vollzugsbeamten zum Michel begleitet, um sich dort mit seiner Freundin Maria zu verloben. Als Maria zum verabredeten Zeitpunkt nicht erscheint, dreht Greiner durch. Er flüchtet, obwohl er nur noch wenige Monate abzusitzen hat. Die Zivilfahnder Harry Möller und Mads Thomsen setzen sich auf die Spur des Flüchtigen und finden heraus, dass er Opfer einer fiesen Intrige geworden ist. Indes hat sich Hannes Krabbe mal wieder selbst in Nöte gebracht. Als ihn Kommissariatsleiterin Küppers zum Verhältnis von Harry und Mads befragt, kann er den Mund nicht halten und berichtet, dass Harry und Mads eine Nacht miteinander verbracht haben. Keine gute Voraussetzung, um als Zivilfahnder gemeinsam zu ermitteln, findet Frau Küppers. Um seinen Fehler wieder gutzumachen, erfindet Hannes eine faustdicke Lüge. Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Guido Pieters Drehbuch: Andreas Pflüger