NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Babyalarm bei Hagenbeck Nachwuchs bei den Onagern / Ein Baby bei den Muntjaks / Viele Küken bei den Pinguinen / Kinderstube für Hühnerküken D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Nachwuchs bei den Onagern: Bei den Onagern ist ein Baby angekommen, ein Prachteselchen. Tierarzt Dr. Flügger ist bei der Familienzusammenführung aufmerksam dabei, denn Onager-Hengst Bento kann ein ganz schöner Rüpel sein. Zum Glück hat er aber nur etwas gegen Kamele und beschnuppert seinen Sprössling ganz freundlich. Stunk gibt's von anderer Seite wegen der kompletten "Tierarzt-Packung": Impfen, Geschlecht bestimmen und Chip. Ein Baby bei den Muntjaks: Eine derartige Behandlung wie beim Onager-Baby ist auch der Grund für lautstarken Protest im Muntjak-Gehege. Denn auch hier ist Nachwuchs zu versorgen. Weil die Muntjaks bereits als Frischgeborene sehr flink unterwegs sind, besucht Dr. Flügger das Kleine bereits wenige Stunden nach der Geburt. Aber: Das Baby ist nicht nur schnell, sondern auch schon sehr kräftig bei Stimme und fiept dem Doc ein Ohr ab. Viele Küken bei den Pinguinen: Die Pinguinküken werden zur Erstuntersuchung nur ein bisschen am Bauch gekrault. Der ist kugelrund und prall. Ein gutes Zeichen, findet Uwe Fischer. Also füttern die Pinguine ihre Kinder ordentlich. Dirk Stutzki konnte mal wieder nicht von seinen Lieblingen aus dem Eismeerrevier lassen und hat sie beim neuen Pflege-Papa Uwe besucht. Richtig glücklich wird er aber erst wieder sein, wenn das Eismeerrevier fertig renoviert ist. Kinderstube für Hühnerküken: Bei den Vorwerk- und Seidenhühnern läuft es mit dem Nachwuchs etwas anders: Sie haben zwar einen Papa, kommen aber aus der Brutmaschine. Damit die kleinen Nestflüchter trotzdem so etwas wie eine gute Kinderstube haben, baut Volker Friedrich einen kleinen Verschlag mit Rotlichtlampe. Der kommt in den Stall zu den Puten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.