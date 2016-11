NDR 14:00 bis 14:45 Reportage Alaskas Welt der Giganten Der Denali Nationalpark D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Denali Nationalpark im Herzen Alaskas: Hier ziehen die großen Raubtiere des Nordens, Wölfe und Bären, durch das weite Land und folgen den riesigen Karibuherden. In dramatischen Szenen zeigt der Tierfilmer Günter Goldmann, dass die beiden Jäger erbitterte Konkurrenten sind und dass auch friedliche Pflanzenfresser wie Elche alles andere als hilflose Opfer sind. Der Film folgt der Hundeschlittenführerin Karen und dem Ranger Scott, für die der Nationalpark etwas ganz Besonderes ist, viel mehr als nur ein Arbeitsplatz. Sie sind dem Zauber dieser wilden Region im äußersten Norden des amerikanischen Kontinents erlegen und können sich inzwischen keinen besseren Ort zum Leben vorstellen. Den zahllosen Touristen, die jedes Jahr nach Denali kommen, versuchen Karen und Scott ein Gefühl für die Natur und ihre einzigartigen Bewohner zu vermitteln. Es gibt eben nicht nur die großen "Stars" wie die zahlreichen Wolfsrudel und die Bären, sondern auch eine ganze Anzahl anderer spannender Tiere wie Dallschafe, Schneehühner und Steinadler. So ist für die beiden Ranger der Denali Nationalpark nicht nur eine Welt der Giganten, sondern eine der aufregendsten Landschaften der Erde, eine ursprüngliche Wildnis zu Füßen des Mount McKinley. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskas Welt der Giganten Regie: Günter Goldmann/Phil Coles Kamera: Andreas Kieling, Günter Goldmann, Russ Gutshall