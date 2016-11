NDR 11:00 bis 11:30 Regionales Hallo Niedersachsen Thema der Woche: Ein Jahr Fluchtpunkt Niedersachsen / Hand in Hand für Norddeutschland: Hospizpatientin / Start Aktionswoche "Nein! Zu häuslicher Gewalt" in Osnabrück D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arne-Torben Voigts Originaltitel: Hallo Niedersachsen

