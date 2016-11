Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Greg meldet sich an die Front USA 2000 Stereo HDTV Merken Greg ist von den alten Armeegeschichten seines Vaters und dessen ehemaligem Kriegskameraden General Kirby fasziniert. Zwar hat er selbst nie gedient, aber weil ihm das Soldatenleben spannend erscheint, will er der Army-Reserve beitreten. Dharma ist entsetzt, denn für sie ist die Army das Feindbild schlechthin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein Montgomery) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Joel Murray (Pete Cavanaugh) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: J.D. Lobue Drehbuch: Susan Beavers, Eddie Gorodetsky Musik: Dennis C. Brown