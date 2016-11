KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Namenlos! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Namenlos!: Klare Worte im Proberaum: Lissi, Marcel, Leo, Julian und Luca rocken erstmals als Band unter den kritischen Augen ihrer Mentoren Tiemo und Gerald - und die sparen nicht mit Verbesserungsvorschlägen. Das erste gemeinsame Lied, das sich die Fünf als Startrampe zur Bandkarriere ausgesucht haben, scheint für Lissis Stimme komplett ungeeignet zu sein - und das, wo sich die Sängerin doch gerade erst mit dem von ihr ungeliebten Foo-Fighters-Song anfreundet. Auch Drummer Luca und Bassistin Leo müssen Kritik einstecken und bekommen den Auftrag - als rhythmisches Fundament der Band - vor allem an ihrer Kommunikation zu arbeiten. Der Druck auf die Fünf verschärft sich, als Tiemo und Gerald neue Überraschungen enthüllen: Schon in einer Woche hat die Band einen Auftritt auf der Fête de la Musique zu bewältigen: Berlins größtem kostenlosen Musik-Open-Air, bei dem über 700 Musikgruppen und Künstler um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen. Und damit nicht genug: Bereits in zwei Tagen soll die Band ihre Freiluft-Tauglichkeit bei einem Straßenmusik-Auftritt unter Beweis stellen. Kein Zweifel: Bis dahin muss dringend ein Name für die noch namenlose Band her, und vor allen Dingen sollte ein Programm erarbeitet werden. Zur Überraschung der übrigen Bandmitglieder hat Julian über Nacht schon an einem ersten eigenen Song gearbeitet? Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit und Tiemo Hauer zum Thema "Bandnamen" finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin