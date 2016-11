KI.KA 20:10 bis 20:35 Dokusoap Die Mädchen-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tag Drei in der Mädchen-WG soll mit einem tollen Frühstück starten. Während Kaya, Luna und Natalie fleißig brutzeln, sind Jolina und Serena im Badezimmer verschollen. Am Nachmittag steht dann Sport auf dem Programm: Die Mädchen spielen Beachvolleyball mit italienischen Jungs! Und nach dem Spiel geht es zusammen in den Pool. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern. Einmal nur das tun, worauf man wirklich Lust hat, ohne Rücksicht auf Erwachsene. Für fünf Mädchen geht dieser Traum in Erfüllung. In der Mädchen-WG haben sie die Chance, einen Monat lang das Leben ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Georg Bussek, Tobias Zydra