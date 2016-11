KI.KA 16:50 bis 17:40 Trickserie Geronimo Stilton Operation Shu-Fong-Fong / Der große Knüller I, CDN 2009-2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Operation Shu-Fong-Fong: Geronimo Stilton gelingt es, dem öffentlichkeitsscheuen Prinz Nogouda ein Exklusivinterview für die Neuen Nager-Nachrichten abzuringen. Doch zuvor hat er noch Zeit, mit seinem Neffen Benjamin und dessen Schulklasse das Naturkunde-Mauseum zu besuchen. Dort werden die beiden letzten Exemplare der Shu-Fong-Fong ausgestellt, einer Eidechsenart, die sich ihrer Umgebung anpassen kann. Während Geronimo etwas über die Eidechsen erzählen will, geht plötzlich das Licht aus. Geronimo und Benjamin werden Zeuge, wie die Shu-Fong-Fong gestohlen werden. Als Geronimo aufgrund dessen zum Interview mit dem Prinzen zu spät erscheint, will dieser gerade zur Rückreise in seine Heimat aufbrechen. Geronimo gelingt es, Prinz Nogouda zu überzeugen, dass er ihn begleiten darf. Denn er will nicht nur das Interview führen, sondern findet auch Hinweise darauf, dass der Prinz selbst hinter dem Diebstahl der Eidechsen steckt. Und tatsächlich finden Geronimo und seine Crew heraus, dass es sich bei Nogouda um einen Sammler seltener Tierarten handelt. Der große Knüller: Die Hundertjahrfeier der Stadt Mausilia steht an. Bürgermeister Obermausinger plant den Überraschungsauftritt eines internationalen Superstars. Natürlich möchte Verlegerin und Konkurrentin Sally Rattmausen sofort herausfinden, wer dieser Star ist, um Geronimo wieder einmal eine Topmeldung wegzuschnappen. Dies geschieht in letzter Zeit leider immer öfter und Geronimo fragt sich, ob es im Bürogebäude nicht einen Spion gibt, der Sally Rattmausen exklusive Informationen zukommen lässt. Als sich seine alte Freundin Talia Quieker mit ihm in Verbindung setzt und an einem geheimen Ort trifft, stellt sich heraus, dass die Sängerin der angekündigte Superstar ist. Sie bittet Geronimo, dafür zu sorgen, dass niemand ihre Identität bis zum Auftritt preisgibt. Doch das ist nicht so einfach, denn Sally und Reporter Kevin Klatschmaul sind ihnen stets dicht auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: Valmont