KI.KA 08:25 bis 08:50 Trickserie Lulu Zapadu Liebes Tagebuch / Fliegen können B, F 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Liebes Tagebuch: Um sie zum Schreiben zu ermutigen, schenkt die Lehrerin Pling ein Tagebuch. Darauf sondert sich Pling mit ihrem Tagebuch völlig ab. Nicht mal mit ihrem Zwillingsbruder Plong spricht sie noch. Tagebuchschreiben muss eine aufregende Sache sein. Also fangen auch Lulu und die anderen an, eines zu führen kann. Doch etwas zu finden, worüber sich zu schreiben lohnt, ist gar nicht so einfach. Und die Neugierde steigt, was Pling wohl so eifrig in ihr Tagebuch schreibt. Fliegen können: In der Mühle findet Lulu ein Schreiben, das dort viele, viele Jahre versteckt war. Es stammt von Tut-was und seinen zwei Freunden. Als sie noch kleine Pfadfinder waren, hatten sie davon geträumt, einen Drachen zu bauen, mit dem sie fliegen können. Nach dem Bauplan der Biberpfadfinder bauen Lulu und ihre Freunde den Gleitflieger nach. Und tatsächlich erfüllen sie damit Tut-was einen großen Traum vom Fliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lulu Vroumette Regie: Charlie Sansonetti Drehbuch: Sophie Decroisette, Catherine Cuenca Musik: Félix le Bars

