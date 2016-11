National Geographic Wildlife 20:10 bis 21:00 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol The Color Purr-Pol USA 2015 2016-11-24 04:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Der erste Patient des Tages bringt noch mehr Farbe in die Klinik: Papagei Zeus wird von seinen Besitzern zur Routineuntersuchung gebracht, u.a. zum Kürzen seiner Krallen. Perserkatze Sunny hat hingegen ein ernsteres Problem. Der wuschelige Sonnenschein hat sich schwer am Schwanz verletzt. Während Dr. Emily versucht, eine Amputation zu verhindern, röntgt Dr. Brenda einen Dackel. Der kleine Vielfraß war offenbar so hungrig, dass er seine Decke verspeisen musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol