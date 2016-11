National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Thailands Flusslandschaften 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der bekannte Biologe und Fisch-Experte Dr. Zeb Hogan bereist seit Jahren die Flüsse der Welt. Auf seinen Expeditionen erforscht er die unterschiedlichsten Lebenssituationen von Menschen und Tieren am Fluss. In Thailand besucht er den mächtigen Mekong. Mit seinen über 4.000 Kilometern ist der Strom das zehntlängste Fließgewässer der Erde. Seine Ausläufer und Zuflüsse durchziehen das ganze Land. National Geographic-Entdecker Hogan zeigt, wie Mekong und Co. Natur und Kultur Thailands prägen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zeb's River Journey