Der Hundeflüsterer Seven and Sara and Madelien USA 2010 Als Fitness-Trainerin in der Fernsehshow "Biggest Loser" bringt Jillian Michaels die Kandidaten auf Kurs. Doch in den eigenen vier Wänden bekommt sie ihren 14 Monate alten Greyhound-Mix Seven einfach nicht in den Griff. Wenn sie auf ihr Pferd Buzz steigen möchte, dreht Seven völlig durch und beißt nach dem Reittier. Cesar Millan sieht sich das genauer an. Auch bei der Pointer-Hündin Sara ist Fingerspitzengefühl gefragt: Das Tier hat die unschöne Angewohnheit, ständig auszubüchsen. Schließlich scheint die drei Jahre alte Yorkshire-Terrier-Dame Madeliene etwas gegen Besen und Scheibenwischer zu haben. Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer