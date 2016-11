3sat 23:30 bis 01:00 Thriller Todsünde D 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zunächst scheint es ein Mordfall wie jeder andere: Im winterlichen München muss Polonius Fischer den Mord an einer jungen Frau aufklären. Doch der Fall wird kompliziert. Die Frau wurde in einem verschlossenen Schrank zusammengekrümmt in der Tiefgarage eines anonymen Wohnblocks gefunden. Sie ist schnell identifiziert, doch wo ist die siebenjährige Tochter der Toten? Es gilt einen Mörder zu finden, aber noch dringender ein Kind, das vielleicht noch lebt. Während der Ermittlungen wird schnell klar, dass Fischer und seine sieben "Apostel" von der Münchner Mordkommission 111 auf eine Wand von Gleichgültigkeit und Kälte stoßen. Das Fünfte Gebot begleitet ihn schon sein Leben lang. Polonius Fischer war früher einmal Mönch. Aber seit 14 Jahren hat er diese Art der Suche nach Gott hinter sich. Denn als Gott nicht zu ihm gesprochen hat, hat er die Mönchskutte von einem Tag auf den anderen abgelegt und das Kloster verlassen. Aber Christ ist Fischer dennoch geblieben. Nur eben ein seltsamer. Doch auch mitten im Leben hat er keine Antwort auf seine Fragen gefunden. Nun ist Fischer schon lange Kriminalkommissar und fragt sich doch noch immer: Was ist der Ursprung von Gut und Böse in jedem einzelnen Menschen? Der Film erzählt die Suche nach den Gründen eines Verbrechens als Suche nach den dunkelsten Kräften des menschlichen Handelns: Tötung auf Verlangen, Gottesverlust und eine abgründige "Selbstmordsüchtigkeit" - das sind die Themen, die den ehemaligen Mönch auf eine harte Probe stellen. Ist es etwa möglich, dass ein Mörder gemordet hat, um das Kind des Opfers zu retten? Hat die Ermordete etwas zu tun mit der anderen Frau, die erwürgt in einer kleinen Kapelle vor den Toren Münchens gefunden wurde? Und wer ist jener Mann aus dem billigen China-Restaurant, der sie offenbar beide kannte? Plötzlich scheinen sich alle Fäden zu entwirren, der Verdächtige ist in Haft, und man könnte auf eine rasche Lösung hoffen. Doch Fischer glaubt nicht an einfache Lösungen, und er behält recht. Vielleicht vermag er das Böse ja besser zu begreifen, weil er weiß, dass es nicht nur ein polizeiliches Problem ist? Hannah Hollinger ("Zeit zu leben", "Liebe nach dem Tod") hat nach dem Roman "Die Idylle der Hyänen" von Friedrich Ani ("German Angst") ein besonderes Krimidrehbuch mit packenden Thriller-Elementen geschrieben. Hier wird Spannung nicht nur durch aktionsreiche Ermittlungsarbeit und falsche Fährten erzeugt, sondern vor allem durch die akribische Skizzierung menschlicher Abgründe, die so tief sind, dass einem oft kalt ums Herz wird. Die Regie hat der renommierte und vielfach preisgekrönte Matti Geschonneck ("Mord am Meer", "Die Nachrichten", "Duell in der Nacht") geführt. Die Hauptrolle des Polonius Fischer spielt Hans Zischler, der 1976 mit Wim Wenders Klassiker "Im Lauf der Zeit" und Rudolf Thomes "Berlin Chamissoplatz" berühmt wurde und zuletzt zum Beispiel in dem Kinothriller "Munich" von Steven Spielberg brillierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hanns Zischler (Kriminalkommissar Polonius Fischer) Lisa Potthoff (Liz Sinkel) Christoph Waltz (Sebastian Flies) Matthias Brandt (Jonathan B.) Klaus Ofczarek (Sylvester Weningstedt) Sandra Borgmann (Esther Barbarov) Hans Michael Rehberg (Robert Gebirg) Originaltitel: Todsünde Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Hannah Hollinger Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Jürgen Ecke